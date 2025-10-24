Passer la navigation
Après le passage de la tempête Benjamin, certains parcs bruxellois restent fermés

Les parcs gérés par Bruxelles Environnement rouvrent progressivement depuis ce vendredi matin après le passage de la tempête Benjamin, nous indique Bruxelles Environnement.

Ce vendredi, les vents continueront à souffler durant toute la journée au-delà de 50 km/h, avec des pointes attendues à 65 km/h. “Compte tenu des cumuls de précipitation annoncés, les parcs sensibles de Bruxelles Environnement resteront fermés jusqu’au samedi 25 octobre en matinée“, indique l’organisme.

Il s’agit du parc Duden, du Bois du Wilder, de la Peupleraie Nestor Martin, du Bon Pasteur, du Kauwberg, du Kattenberg et du parc de Woluwe. “Ces espaces ont un patrimoine arboré plus fragile, on y observe davantage de dégâts lors d’épisodes de grands vents. Cela peut être dû à un patrimoine vieillissant ou dense“, explique Bruxelles Environnement.

Rédaction/Photo Belga (parc Duden)

24 octobre 2025 - 10h50
Modifié le 24 octobre 2025 - 10h51
 

