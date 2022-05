Après 6 ans, Thalys va mettre fin à son service de trains bon marché “IZY”

Ces trains permettent de faire des allers-retours entre Bruxelles et Paris pour un prix plus que démocratique. Dès le 10 juillet, ils ne circuleront plus, annonce l’entreprise de transport Thalys, rapporte la VRT.

Les trains Thalys sont principalement réservés aux voyages d’affaires. Pour les trains IZY, plus lent car utilisant les voies normales et non rapides, c’est différent. Ils étaient très populaires pour les voyages de loisirs. La raison ? Les prix proposés peuvent avoisiner les 20 euros pour un allé-retour entre Bruxelles et Paris, utile pour organiser un weekend dans la capitale française.

Cependant, à partir du 10 juillet, la société de transport cessera de proposé cette offre. “Nous voulons exploiter tous les trajets sous la marque Thalys à partir du 10 juillet pour plus de clarté”, explique le porte-parole Matthias Baertsoen à la VRT. “Désormais, les clients pourront utiliser toutes les facilités offertes par Thalys et ils pourront également réserver ou annuler plus facilement. En outre, nous garantissons des temps de trajet plus courts, car tous les trains circuleront désormais sur la voie rapide”.

Thalys va continuer en revanche de proposer des voyages à bas prix cet été. Des tarifs attractifs seront aussi proposés pour les plus jeunes.

Ma. Ar. – Photo : IZY