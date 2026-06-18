Les soirées du vendredi “Chez Ginette”, c’est fini

La boîte de nuit bruxelloise “Chez Ginette” a annoncé la fin de ses soirées du vendredi, organisées depuis 11 ans.

Le compte Instagram de la célèbre boîte de nuit Bruxelloise “Chez Ginette” a annoncé ce jeudi la fin de ses soirées du vendredi. Les deux dernières éditions auront lieu les 19 et 26 juin. “Merci pour ces 11 ans à vous voir danser, rire, vous retrouver, tomber amoureux, vous perdre un peu aussi. Vous avez fait de mes vendredis bien plus que des soirées : une habitude, une famille, des souvenirs qui resteront. De leste es de beste. Ginette.”

Dans sa publication, l’établissement revient sur 11 années de soirées hebdomadaires marquées par la danse, les rires et les retrouvailles : “Chez Ginette n’a jamais été juste une soirée. C’était un rendez-vous. Une habitude. Une famille de cœur. Une façon bien à nous de terminer la semaine.”

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L’annonce a suscité de nombreuses réactions dans les commentaires de la publication, traduisant l’attachement du public à ces soirées. Mais les habitués peuvent se rassurer. Si l’annonce marque certainement la fin d’un cycle, l’établissement reste toutefois évasif sur la suite de ses activités : “On se retrouve bientôt sous d’autres projecteurs”.

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La rédaction – Photo : Chez Ginette