Anima : l’animation bruxelloise sous les projecteurs avec Sylwia Szkiladz et le studio Enclume

Le festival Anima bat son plein. Il célèbre jusqu’à dimanche la richesse du cinéma d’animation. Parmi les talents à l’honneur cette année : la réalisatrice Sylwia Szkiladz et le studio Enclume Animation, installé à Molenbeek.

Son court-métrage Autocar, déjà récompensé à Berlin et présélectionné aux Oscars, continue de séduire le public international. “Quand je l’ai fait, j’avais simplement le besoin de raconter cette histoire“, confie Sylwia Szkiladz. “Je suis très heureuse qu’elle trouve autant d’écho dans le monde entier.“

Le film, à la fois intime et poétique, raconte le voyage d’une petite fille polonaise arrivant à Bruxelles en bus pour rejoindre sa mère après la chute du mur de Berlin. “C’était une manière de ritualiser quelque chose que je portais depuis longtemps“, explique la réalisatrice. “J’avais besoin de sublimer cette histoire et de me la réapproprier.“

Le succès d’Autocar illustre l’excellence croissante de l’animation belge. Le film a été produit au studio Enclume Animation, fondé il y a près de vingt ans par Paul Jadoul. “Quand on a commencé, les longs métrages d’animation en Belgique étaient très rares“, se souvient-il. “Grâce au tax shelter, le secteur a pu se structurer. Aujourd’hui, on ne fait plus que du cinéma.”

Le studio présente quatre films cette année à Anima, une belle réussite pour une équipe qui revendique un travail entièrement artisanal, à contre-courant de la production numérique ou assistée par intelligence artificielle.

■ Reportage de Simon Breem