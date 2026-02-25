 Aller au contenu principal
BX1

Angèle invite ses fans sur la place de la Monnaie ce jeudi pour découvrir son nouveau single en avant-première

Angèle dévoile son nouveau single What You Want, en collaboration avec Justice, lors d’un événement surprise ce jeudi à Bruxelles.

Angèle fait son grand retour et le fait à Bruxelles ! Sur Instagram, la chanteuse invite ses fans à découvrir, en avant-première, son nouveau single “What You Want” avec le duo Justice, à la place de la Monnaie ce jeudi à 18h. La chanson sera ensuite disponible sur toutes les plateformes à minuit, tandis que le clip sortira vendredi à 11h.

Il ne faudra pas s’attendre à voir Angèle chanter, mais elle devrait prendre la parole sur les marches du Théâtre royal de la Monnaie.

La réalisation, direction créative et chorégraphie du clip “What You Want” sont signées par le collectif (LA)HORDE avec des images tournées de nuit à Marseille.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Angèle (@angele_vl)

► Voir notre reportage | Nouvel album, documentaire… : pour la sortie de “Nonante-cinq”, Angèle se dévoile sur BX1

La rédaction – Photo : Instagram

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales