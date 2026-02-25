Angèle invite ses fans sur la place de la Monnaie ce jeudi pour découvrir son nouveau single en avant-première

Angèle dévoile son nouveau single What You Want, en collaboration avec Justice, lors d’un événement surprise ce jeudi à Bruxelles.

Angèle fait son grand retour et le fait à Bruxelles ! Sur Instagram, la chanteuse invite ses fans à découvrir, en avant-première, son nouveau single “What You Want” avec le duo Justice, à la place de la Monnaie ce jeudi à 18h. La chanson sera ensuite disponible sur toutes les plateformes à minuit, tandis que le clip sortira vendredi à 11h.

Il ne faudra pas s’attendre à voir Angèle chanter, mais elle devrait prendre la parole sur les marches du Théâtre royal de la Monnaie.

La réalisation, direction créative et chorégraphie du clip “What You Want” sont signées par le collectif (LA)HORDE avec des images tournées de nuit à Marseille.

