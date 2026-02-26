Angèle se projette sur la façade de la Monnaie pour son retour

Un peu plus de quatre ans après la sortie de son album “Nonante-Cinq” et un an et demi après la reprise de “Nightcall” avec Kavinsky lors de la cérémonie de clôture des JO de Paris, Angèle est de retour avec “What You Want”. Un titre entre “pop et électro” avec le duo français Justice.

Retour événement pour Angèle ce jeudi soir: son nouveau clip “What You Want” a été projeté sur la façade de la Monnaie. Un titre qui “fusionne l’univers pop d’Angèle avec le son électro de Justice, aux accents disco et rock“.

■ David Courier était sur place

Par communiqué, Angèle raconte avoir rencontré le duo français après un concert en décembre 2024. “Je leur ai spontanément proposé de venir au studio. On a passé une après-midi à écouter les démos de mon ordi. J’avais ce titre What You Want, une chanson un peu sulfureuse, sensuelle et décalée que j’avais écrite et composée mais dont je n’étais pas encore entièrement satisfaite, donc mise un peu de côté. Mais je me suis dit que Justice, avec leur savoir faire club / electro, pouvaient apporter leur science et la tension qui manquait“, dit-elle. “Après notre rencontre, je leur ai envoyée, et ils sont revenus avec cette version absolument géniale…incroyable, ils avaient tout compris et donné la dimension, la puissance qui manquait à l’intention et l’équilibre du titre.” Le morceau évoque “le désir et l’amour, les jeux érotiques, l’intimité et l’universalité. Une Angèle de 30 ans alignée avec ses désirs queer et ce qu’elle chante,” peut-on encore lire.

La réalisation, direction créative et chorégraphie du clip “What You Want” sont signées par le collectif (LA)HORDE avec des images tournées de nuit à Marseille “entre un lavomatic, la rue et un PMU“.

“What You Want” sera disponible sur Spotify ce jeudi à minuit et le clip sort vendredi à 11h00.

Des liens forts avec la capitale qui l’a vue naître

Ce choix du centre-ville de Bruxelles n’est sûrement pas anodin pour Angèle, qui a déjà chanté Bruxelles à plusieurs reprises. Née à Uccle, élevée à Linkebeek, celle qui vit désormais surtout à Paris garde des liens étroits avec notre capitale.

■ Reportage de Valentine Roluq