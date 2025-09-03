Anderlecht : une course solidaire dans les escaliers du Lotto Park contre Parkinson

Le dimanche 12 octobre 2025, le stade du RSC Anderlecht accueillera la 2e édition de la Course des Escaliers contre Parkinson, un événement sportif et solidaire organisé par l’asbl Stop Parkinson.

Ouverte à tous les Bruxellois, la course invite sportifs, familles et entreprises à parcourir les tribunes, loges et couloirs du célèbre Lotto Park au profit de la recherche scientifique. Les participants pourront choisir entre 15, 30 ou 45 minutes de marche ou de course, avant de terminer l’après-midi par un mini-concert festif.

Créée par Ivo de Bisschop, entrepreneur bruxellois atteint de la maladie, l’association Stop Parkinson veut sensibiliser et collecter des fonds face à une pathologie qui touche déjà 50.000 Belges et dont la prévalence pourrait doubler d’ici 2040.

Rédaction – Photo : Stop Parkinson