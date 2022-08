Anderlecht : une ancienne ferme bientôt rénovée en une ferme écologique partagée

La ferme et la petite maison attenante rue du Chaudron, au bord de l’étang du parc de la Pede à Neerpede, à Anderlecht, seront prochainement transformées en une infrastructure collective destinée aux producteurs locaux et au grand public.

La majorité des bâtiments seront conservés. Seules les parties dégradées seront démolies. ​Trois pavillons en bois seront construits en complément, rapporte Bruxelles Environnement ce mardi.

Le site de 4.900 m² comprendra des espaces de stockage et de transformation des fruits et légumes, un potager et un verger, un espace de petite restauration, et une agora en plein air accessible au public. Un logement pour un gardien, une salle polyvalente, un poulailler et un kiosque compléteront cette nouvelle offre anderlechtoise.

Une ferme écologique

Pour garantir une gestion raisonnée de l’eau, des toilettes publiques sont prévues en lombricompostage. Les eaux de pluie seront, quant à elles, récoltées dans une citerne de 40 m³, enfouie dans le sol, et utilisées notamment pour irriguer le verger et le potager, et en cas de surplus le champ du Chaudron voisin.

Des panneaux solaires seront installés sur les toitures pour produire une partie de l’électricité. ​

Si le chantier nécessitera la coupe de 20 arbres de petites et moyennes tailles, Bruxelles Environnement assure que 49 arbres feuillus et fruitiers seront replantés.

L’organisme bruxellois vient, cette semaine, de donner le coup d’envoi de cette rénovation, qui s’inscrit dans le projet BoerenBruxselPaysans. 18 mois de travaux sont prévus. Leur coût est chiffré à 3.049.958 euros dont. 1.613.060 sont subsidiés par le FEDER, le Fonds Européen de Développement Régional, le restant par la Région.

Activation de “La ferme du Chaudron”

Le site sera exploité pendant 10 ans par “La ferme du Chaudron”, un nouveau collectif regroupant les asbl Le Champ du Chaudron, DoucheFLUX, Happy Farm et Les Gastrosophes.

Outre la production et la transformation de produits locaux, la ferme du Chaudron aura pour mission de sensibiliser le grand public à l’alimentation durable, aux productions locales et biologiques, et aux circuits courts. Des marchés et des animations seront également ponctuellement organisés.

La rédaction – Photo : Google Street View

■ Un reportage de Jim Moskovics, Fréderic De Henau & Loïc Rey