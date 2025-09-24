Anderlecht : un incendie ravage une baraque en bois, un homme blessé

Ce mercredi 24 septembre 2025, un incendie s’est déclaré vers 10h05 dans une baraque en bois installée sur un terrain végétalisé le long de l’avenue d’Itterbeek, à Anderlecht.

L’abri, occupé par un homme sans domicile fixe, a pris feu alors que ce dernier cuisinait sur un réchaud de camping. Il se serait endormi, déclenchant accidentellement l’incendie. Si la victime a été brûlée au deuxième degré, elle a été prise en charge par les secours et transportée dans un état stable à l’hôpital Erasme. Selon les pompiers, ses jours ne sont pas en danger.

Le feu s’est également propagé aux broussailles et arbres aux alentours, touchant une surface d’environ 25 m². Les pompiers ont rapidement maîtrisé l’incendie avec l’aide de deux lances à haute pression et un camion-citerne chargé de l’alimentation en eau. Trois bonbonnes de gaz, retrouvées sur place, ont été sécurisées et refroidies par les équipes d’intervention.

Un important dispositif a été mobilisé, incluant plusieurs véhicules des pompiers, deux équipes SMUR, ainsi que la police de la zone Bruxelles-Midi.

Rédaction – Image : Pompiers de Bruxelles