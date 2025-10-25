Passer la navigation
Anderlecht s’incline face à Charleroi

Après quatre défaites de rang, Charleroi a retrouvé le sourire en battant Anderlecht 1-0 lors du match d’ouverture de la 12e journée de championnat. Au classement, les Mauves (19 points) restent 3es et grâce au but de Cheick Keita (82e), les Zèbres (15 points) se hissent en 9e position.

Malgré la défaite à l’Union, Rik De Mil a fait confiance aux mêmes éléments. À Anderlecht, Besnik Hasi a relancé l’équipe qui avait affronté Saint-Trond et a donc titularisé en pointe Mihajlo Cvetkovic, qui n’a pas eu une préparation optimale. Avec des nombreuses pertes de balle, les premières minutes ont été chaotiques. Des deux côtés, les frappes manquaient de précision et quand elles étaient cadrées, elles manquaient de puissance comme celle de Cvetkovic (19e) ou du Carolo Yassine Titraoui (22e).
Anderlecht, qui a pris la possession de balle à son compte (60% en première période), a manqué d’inspiration et n’a pas montré grand-chose. Plus dangereux, les Zèbres ont une nouvelle fois laissé paraître leur manque d’efficacité devant le but.
Avec Adriano Bertaccini et Mario Stroeykens à la place de Cvetkovic et de Killian Sardella à la reprise, Anderlecht a donné l’impression de ne pas vouloir perdre de temps. La finition faisait aussi défaut chez les Mauves, qui ont vu un ballon ayant rebondi sur le corps de Thorgan Hazard heurter le montant (52e). Anderlecht s’était encore approché du but avec Bertaccini (62e) et Stroeykens  (75e) avant que Charleroi ne se réveille. Soudain, les Zèbres ont hérité d’une occasion en or: sur un corner botté par Parfait Guiagon, Colin Coosemans a mal évalué la trajectoire et Keita a surgi au second poteau (1-0, 82e) pour offrir la victoire à Charleroi.
25 octobre 2025 - 11h20
Modifié le 25 octobre 2025 - 11h20
 

