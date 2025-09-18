Le centre de recherche Coca-Cola d’Anderlecht fête ses 25 ans

Le Premier ministre Bart De Wever a pris part à la fête mercredi soir, se disant fier qu’un “des plus grands départements de recherche de Coca-Cola dans le monde ait trouvé sa place” dans la commune bruxelloise.

Le centre de Recherche et Développement (R&D) de Coca-Cola situé à Anderlecht célèbre ses 25 ans. Depuis 2000, le fabricant du soda le plus consommé au monde y a développé des milliers de nouveaux produits, emballages et procédés – environ 300 par an – destinés à plus de 120 pays et 2 milliards de consommateurs en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, retrace l’entreprise dans un communiqué. “Lorsque vous goûtez une nouvelle boisson de Coca-Cola en Belgique, il y a de fortes chances qu’elle ait été produite dans nos sites d’Anvers, Gand ou Chaudfontaine, mais aussi qu’elle ait été conçue ici, à Anderlecht”, explique Sarah Botterman, responsable du centre R&D.

Quelque 30 millions d’euros ont été investis dans le centre depuis son installation. Une usine pilote y a même vu le jour en 2010 afin de tester les nouveaux produits avant leur mise en fabrication à grande échelle.

Belga