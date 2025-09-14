Anderlecht, réduit à dix, ne parvient pas à battre Genk (1-1)

Le Sporting d’Anderlecht, pendant une heure à dix contre onze à la suite de l’exclusion directe de Tristan Degreef, a obtenu le point du match nul à domicile dimanche contre le Racing Genk (1-1) pour le compte de la 7e journée de Jupiler Pro League. Les Bruxellois (10 points) sont quatrièmes tandis que Genk (8) est dixième.

Le premier quart d’heure était à l’avantage d’Anderlecht qui se montrait plus agressif dans les duels que son adversaire. Cela se traduisait dans les occasions avec une frappe hors cadre de Thorgan Hazard (12e) et un tir trop axial de César Huerta (14e).

Genk réagissait par l’intermédiaire de Jarne Steuckers qui trouvait le filet latéral de Colin Coosemans (21e) et surtout Mujaid Sadick qui voyait sa reprise de la tête toucher le poteau (25e).

À la demi-heure de jeu, la physionomie de la rencontre changeait avec l’exclusion directe de Degreef pour un tacle trop appuyé sur Bryan Heynen.

Malgré l’infériorité numérique, Anderlecht passait tout près d’ouvrir le score via Luis Vazquez qui butait sur la sortie de Tobias Lawal (45e+3).

Au retour des vestiaires, Anderlecht parvenait à passer devant. Sur un centre parfait de Killian Sardella, Vazquez ajustait sa tête pour tromper Lawal (57e, 1-0).

Genk devait attendre le dernier quart d’heure pour se montrer à son avantage. Le nouveau transfuge Jusef Erabi trouvait dans un premier temps le poteau de la tête (77e) avant d’égaliser dans la foulée d’une frappe décroisée (79e, 1-1).

Alors qu’on approchait de la fin de la rencontre, le même Erabi écopait d’un carton rouge pour un pied levé trop haut. Le carton changeait toutefois de couleur après l’intervention de l’assistance vidéo (88e).

Dans les derniers instants, Genk pensait prendre les devants mais la tête de Oh était repoussée sur la ligne par Coosemans (90e+3).

Belga – Photo : Belga Image