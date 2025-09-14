Inquiétude et espoirs aux abords du Lotto Park après le départ du président du RSCA: “On est toujours derrière notre équipe”

Anderlecht et Genk se quittent sur un nul 1-1, dans un contexte marqué par la démission du président du RSCA qui fait réagir les supporters.

Pas de vainqueur ce dimanche entre Anderlecht et Genk en Jupiler Pro League (1-1). Un beau centre de Luis Vazquez a permis d’ouvrir le score à la 57e minute, mais Jusef Erabi a pu égaliser à la 79e. Au classement, Anderlecht est quatrième et Genk dixième.

Aux abords du stade, le match de ce soir n’était pas le seul sujet de discussion : la démission du président du RSCA, Wouter Vandenhaute, fait réagir les supporters.

De nombreux fans ont fait part à notre équipe sur place de leurs inquiétudes : “On espère que cela va bien se passer et qu’il y aura du changement. Ils sont importants et nécessaires. On espère aussi que ceux qui vont reprendre vont bien faire ça. On a hâte de voir la suite“, nous dit-on quelques minutes avant le début du match.

“On est toujours derrière notre équipe malgré les résultats un peu en dents de scie pour l’instant. Le retour de Michael Verschueren, c’est une bonne chose aussi, je pense“, nous confie un autre supporter.

Beaucoup relativisent malgré tout. Selon eux, tout cela n’est pas si important, tant que les Mauves brillent sur le gazon. “Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. C’est un peu comme les gouvernements, ça change et finalement rien ne change“, plaisante un troisième. “Moi ce qui m’intéresse, c’est ce qui se passe sur le terrain”

■ Interviews de Charlotte Verbruggen