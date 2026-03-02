Anderlecht présente un budget 2026 à l’équilibre

La majorité communale d’Anderlecht soumettra son budget 2026 au conseil communal réuni ce jeudi 5 mars. Selon les autorités locales, l’exercice sera à l’équilibre, conformément au plan financier triennal 2025-2027 approuvé en novembre dernier.

Deuxième commune la plus peuplée de la Région bruxelloise, Anderlecht fait valoir un contexte socio-économique contraint et des besoins importants en matière de sécurité, de prévention et de cohésion sociale. La commune estime que ses capacités financières restent limitées au regard des dépenses sociales à assumer et plaide pour une implication accrue des autres niveaux de pouvoir dans le financement de ses missions locales.

Maîtrise des dépenses et nouvelles recettes

Le budget 2026 s’inscrit dans la continuité du plan triennal établi fin 2025. L’exécutif communal met en avant un travail de maîtrise des dépenses, notamment en ce qui concerne les coûts liés au personnel. Les objectifs d’économie fixés pour 2026 devraient être atteints.

Parallèlement, des marges budgétaires ont été dégagées pour l’engagement de quatre chargés de projet. Leur mission portera sur le suivi de projets administratifs, l’amélioration des processus internes ainsi que le renforcement de la perception des recettes, notamment en matière de lutte contre les logements surnuméraires, les commerces illégaux ou les infractions liées à la propreté.

L’échevine des Finances, Bieke Comer, souligne la nécessité de “maîtriser les dépenses et augmenter les recettes” afin de maintenir l’équilibre budgétaire sans réduire les services de proximité.

Contribution du CPAS et fiscalité ciblée

Le CPAS d’Anderlecht participe aussi à l’effort d’économies, tout en conservant, selon la commune, les moyens nécessaires pour accueillir les personnes exclues du chômage et améliorer les délais de traitement des dossiers.

Sur le plan fiscal, la majorité annonce l’introduction de nouvelles taxes visant certaines activités commerciales, notamment les bars à chicha, les établissements de transfert d’argent, les grandes enseignes de restauration rapide et la location de logements meublés. En revanche, les taux du précompte immobilier et de l’impôt des personnes physiques (IPP) restent inchangés.

Le bourgmestre Fabrice Cumps indique que la commune entend préserver le pouvoir d’achat des ménages tout en se dotant de moyens supplémentaires pour faire respecter les règles en matière de propreté et d’urbanisme.

Investissements maintenus

Les investissements prévus dans le plan triennal sont confirmés pour 2026. La commune annonce 1,2 million d’euros pour la réfection des voiries et 850.000 euros pour les trottoirs.

Les budgets consacrés à la jeunesse, aux seniors, au sport, à la vie associative et à l’enseignement communal sont maintenus. Des crédits supplémentaires sont prévus pour l’achat de mobilier lié à l’ouverture d’une nouvelle école néerlandophone. Certains projets reportés en raison de l’adoption tardive du budget 2025, dont la rénovation de terrains de football, sont également repris dans l’exercice 2026.

Le vote du conseil communal déterminera l’adoption définitive de ce budget présenté comme équilibré par la majorité.

