Anderlecht, OH Louvain et le Standard Fémina ouvrent leur championnat par une victoire

Anderlecht a entamé la défense de son titre de champion de Belgique de football féminin par une large victoire (0-5) à Westerlo samedi.

Les Anderlechtoises ont été sans pitié pour les Waeslandiennes, nouvelles venues au sein de l’élite s’imposant sur un score de forfait grâce à un triplé de la Française Amelie Delabre, et des buts de la nouvelle venue de Genk Luna Vanzeir et Sarah Wijnants.

Anderlecht a cependant perdu sa gardienne. La Finlandaise Milla-Maj Majasaari a signé pour le club anglais de Crystal Palace. Elle avait rejoint le club bruxellois en janvier dernier. Grands rivaux des Mauves, Oud-Heverlee Louvain et le Standard se sont aussi imposés lors de cette première journée de championnat.

OHL a disposé samedi des Brugeoises du Club YLA. Le seul but de la partie a été inscrit par Julie Biesmans (0-1) dans ce match revanche de la dernière finale de la Coupe de Belgique remportée par le Club. Le Standard s’est imposé aussi 2 à 1 contre Zulte Waregem. Menées 0-1 à la pause, les vice-championnes de Belgique ont renversé la vapeur en six minutes avec deux penalties converti par Noemie Gelders (73e et 79e).

En ouverture vendredi, La Gantoise s’était imposée 2 buts à 1 face à Genk. Van Britsom (33e) et Helsen (90e+3) ont permis aux Gantoises de remporter les trois points répondant au but de Duijsters (76e) côté limbourgeois. Samedi prochain aura déjà lieu un match important du championnat entre OH Louvain et le Standard alors que le duel entre Anderlecht le Club YLA, prévu vendredi, a été reporté. Les Anderlechtoises disputent mercredi (17h45) leur premier tour des deux tours préliminaires de la Ligue des Champions face aux Serbes de Etoile Rouge de Belgrade. Huit équipes, deux en moins que la saison dernière, disputent ce championnat.

Belga.