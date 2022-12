Anderlecht n’introduira pas de recours contre la nouvelle version du projet immobilier “The Quay”

L’échevin de l’Urbanisme Alain Kestemont (Défi) l’a annoncé en conseil communal, rapporte La DH et La Capitale.

Le projet initial a suscité de vives réactions des riverains et de la commune. Le promoteur immobilier a alors entrepris des modifications. “The Quay” comprends toujours la construction de six immeubles aux abords du canal, sur le quai Fernand Demets, mais le nombre d’habitations a légèrement été réduit, passant de 94 logements à 84 et de 178 kots étudiants à 160. Un commerce, un parking en sous-sol avec 184 emplacements pour voitures et 11 emplacements pour motos, et la création d’une nouvelle voirie publique pour les piétons et cyclistes entre le quai Fernand Demets et la rue de Birmingham sont toujours prévus. Le gabarit des bâtiments a aussi été réduit de deux étages.

Après modification, le 17 novembre dernier, la Région bruxelloise a octroyé un permis d’urbanisme pour la nouvelle version du projet immobilier, développé par CIT Blaton Real Estate Development. Dans la foulée, le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps (PS) a demandé à l’administration régionale une note d’analyse du permis, n’excluant pas, à ce moment-là, un recours au collège d’urbanisme.

“Le demandeur a répondu à 99% de nos requêtes”

Finalement, il n’en sera rien. La commune, qui semble satisfaite des modifications, ne s’y opposera pas. “Le demandeur a répondu à 99% de nos requêtes. Le gabarit des bâtiments a été réduit, de deux étages. C’était un point central pour le Collège. L’accessibilité du site aux personnes à mobilité réduite a été améliorer. Enfin, nous nous inquiétions de la perméabilité des sols. Là aussi, le demandeur a répondu à nos attentes”, explique l’échevin de l’Urbanisme d’Anderlecht, Alain Kestemont (Défi). “Il reste malgré tout encore quelques points à mettre au clair. Nous rencontrons le demandeur le 17 janvier pour ficeler les derniers détails”.

Cette décision ne satisfait pas les riverains regroupés au sein du Collectif Anderlechtois. Ils ne valident toujours pas la nouvelle version du projet et prévoient d’agir. Ils ont notamment contacté et soumis le dossier à un avocat pour éventuellement introduire eux même un recours.

