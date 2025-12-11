Anderlecht : le Syndicat des locataires dénonce la privatisation des parkings Lennik

Le Syndicat des locataires a critiqué vivement ce jeudi matin la décision du Foyer anderlechtois (FA) de privatiser, sans concertation préalable, les parkings en plein air du complexe Lennik.

Pour le Syndicat des locataires, cette privatisation constitue une mesure “socialement injuste”, dénuée de plusieurs fondements légaux. L’organisation estime qu’une société immobilière de service public ne peut “privatiser sans autre forme de procès” des espaces collectifs indispensables aux ménages disposant d’un véhicule. Elle évoque une “ubérisation du logement social” qui ferait peser un coût supplémentaire sur les locataires les plus précaires.

L’association souligne que le Conseil consultatif des locataires (Cocolo) n’a pas été sollicité, alors que l’article 85 du code bruxellois du logement impose son avis pour tout programme d’aménagement, d’entretien ou de modification des équipements collectifs.

Elle pointe également le non-respect des règles urbanistiques. Selon elle, toute modification du parking devrait faire l’objet d’une demande auprès de Bruxelles-Environnement, ce qui n’a pas été fait. Le Syndicat affirme en outre que le nombre de places disponibles, 121, dépasse les 115 prévues pour les habitants du site ou du quartier selon le permis en vigueur, lequel limite par ailleurs la location aux personnes domiciliées dans un rayon de 500 mètres.

Le Syndicat des locataires demande l’annulation de l’accord FA-BePark, le retour à la gratuité, l’accès aux voies internes pour tous les résidents et la suspension immédiate du contrat le temps d’une négociation, sous l’égide du bourgmestre et de la SLRB.

Belga