Anderlecht : évacuation du campement de la rue Blérot

Les autorités évoquent des troubles à l’ordre public et des risques sanitaires, notamment liés à la consommation de drogues et d’alcool ainsi qu’à des conditions d’hygiène préoccupantes.

Le campement de fortune installé rue Ernest Blérot à Anderlecht a été évacué les 20 et 21 janvier, à la suite d’un arrêté pris par le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) après un rapport de police datant de fin décembre 2025. L’opération a mobilisé les services communaux, la police, ainsi que des travailleurs sociaux et des intervenants médicaux. Après le nettoyage du site, des barrières ont été installées pour empêcher toute réoccupation.

Les autorités communales indiquent que cette intervention s’inscrit dans une stratégie plus large de vigilance face aux situations d’errance, en particulier autour de la gare du Midi et dans le quartier de Cureghem, tout en affirmant la volonté de combiner fermeté et accompagnement humain. “Afin de concilier une approche respectueuse et humaine des personnes en détresse avec l’impératif de lutter contre l’accumulation de déchets et les risques sanitaires qui en découlent, nous privilégions une démarche de collaboration étroite entre l’ensemble des acteurs publics et le réseau associatif, dont l’expertise en matière d’accompagnement est essentielle”, conclut le bourgmestre par voie de communiqué.

