Anderlecht et l’Antwerp se neutralisent après un match tendu

Il n’y a pas eu de but lors du duel entre Anderlecht et l’Antwerp lors de la 23e journée du championnat de Belgique, dimanche. Par contre, les deux équipes ont fini à dix suite aux exclusions de l’Anversois Calvin Stengs (62e) et de l’Anderlechtois Benito Raman (76e). Au classement, l’Antwerp reste troisième (46 points) et Anderlecht occupe le 11e position (28 points).

A Anderlecht, Brian Riemer a remplacé Kristian Arnstad suspendu par Majeed Ashimeru et a laissé Mario Stroeykens, l’auteur du but victorieux contre Seraing, sur le banc au profit de Francis Amuzu. Côté anversois, Mark van Bommel a directement lancé Gyrano Kerk dans le bain pour remplacer Vincent Janssen suspendu et a préféré Gaston Avila à Jelle Bataille sur le côté gauche. . Après avoir brandi des banderoles avec des inscriptions contre la direction, les supporters visités ont soutenu leurs joueurs. Les Anderlechtois ont bousculé les Anversois par moments comme lorsqu’Anders Dreyer a placé le ballon dans la surface à Yari Verschaeren, qui n’y a pas cru (13e). Les Mauves ont multiplié les assauts mais n’ont cadré aucun tir en première période. La plus grosse occasion a été pour l’Antwerp: seul au second poteau sur un centre de Michel-Ange Balikwisha mal jugé par Jan Vertonghen et Killian Sardella, Arbnor Muja a frappé à côté (15e). En début de seconde période, l’Antwerp a causé quelques frayeurs aux Anderlechtois notamment quand la frappe de Kerk, qui a récupéré le ballon dans les pieds d’Amadou Diawara, a été bloquée en deux temps par Bart Verbruggen (49e). Le gardien anderlechtois a encore effectué deux arrêts consécutifs sur des frappes de Balikwisha et de Muja sur le rebond (59e). L’Antwerp a relâché son emprise lorsque Stengs a reçu une carte rouge pour une faute sur Diawara (62e). En supériorité numérique, les Bruxellois ont poussé des Anversois retranchés dans leur surface. Mais les Mauves n’avaient toujours pas cadré un tir quand Raman a dû quitter le terrain pour avoir accroché le maillot de William Pacho (76e, 2 jaunes). Malgré les différents changements, les deux équipes n’ont plus pris de gros risques et le match âprement disputé s’est terminé par un 0-0 comme à l’aller.

Belga