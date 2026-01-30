Ali Amédian sur la situation en Iran : “Il faudrait fermer l’ambassade d’Iran à Bruxelles”

L’avocat belgo-iranien Ali Amédian et la journaliste belgo-iranienne Caroline Azad, également doctorante en sciences politiques et sociales à l’ULB, étaient les invités de 8h15 dans Bonjour Bruxelles. Ils répondaient aux questions de Fabrice Grosfilley sur la situation en Iran.

Pour Caroline Azad, les Gardiens de la révolution sont “un Etat dans l’Etat“. Récemment, l’Union européenne les a même classés “organisation terroriste”, après la répression sanglante des manifestations en Iran. “Ils ont enfon reçu l’étiquette qu’ils devaient recevoir depuis toujours“, commente Ali Amédian. “Ce sont des gens qui fonctionnent comme une organisation mafieuse. (…) Il fallait vraiment qu’on puisse toucher l’ensemble du corps des Gardiens de la révolution et les gens qui y sont liés directement et indirectement. Les conséquences de ça, c’est quoi ? Un : on attend clairement le gel des avoirs. Deux : je vais être cash, à partir du moment où ce corps des Gardiens de la révolution c’est la colonne vertébrale de ce régime, je ne vois pas en quoi on devrait avoir des postes diplomatiques, encore en Europe et surtout ici en Belgique.“

Cela voudrait dire qu’au sein du personnel diplomatique, à Bruxelles, il y aurait des membres des Gardiens de la révolution ? Cela ne fait aucun doute, pour l’avocat. “Le nom de Assadollah Assadi vous dit-il quelque chose ? Il avait un passeport diplomatique, était membre des Gardiens de la révolution islamique et a été en charge d’un attentat à Paris !” Pour rappel, Assadollah Assadi a été extradé vers l’Iran au moment de l’affaire Olivier Vandecasteele. “L’ambassade de la République islamique d’Iran, c’est une plaque tournante pour pouvoir mener ses actions à l’étranger. On doit fermer cette ambassade, elle n’a plus rien à faire. J’ai déjà eu des discussions avec beaucoup de politiques, ça suit son cours.”

Pour Ali Amédian, rompre les relations diplomatiques avec l’Iran serait “la suite logique de ce qu’on vient de décider. Je ne vois pas en quoi on devrait avoir des relations diplomatiques avec une organisation terroriste.”

