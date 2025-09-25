Alexia Bertrand sur la formation bruxelloise : “La question de la coalition n’est pas à l’ordre du jour”

Alexia Bertrand (Open VLD), députée fédérale, était l’une des invitées de Bonjour Bruxelles ce 25 septembre.

La députée a d’abord salué le début d’un travail sur le budget bruxellois. “Pour la première fois depuis quatorze mois, on parle de fond”, se réjouit-elle. Et d’ajouter : “La situation budgétaire à Bruxelles est catastrophique : un déficit de 1,6 milliard d’euros sur un budget de 8 milliards d’euros.”

Une méthode qui satisfait l’Open VLD, dont le chef de file bruxellois, Frédéric De Gucht, avait refusé de s’asseoir à une table de négociation sans la N-VA. “Ce que Frédéric De Gucht a refusé, c’est de mettre la charrue avant les bœufs : parler de la coalition et des postes avant d’aborder le fond. C’est la première fois qu’on fait les choses dans cet ordre-là”, explique la députée.

Ces discussions budgétaires pourraient-elles aboutir à la formation d’un gouvernement ? Pas encore, selon Alexia Bertrand : “La question de la coalition et de la répartition des postes n’est pas à l’ordre du jour.” Ce qui explique que le CD&V, qui permettrait de former une coalition à sept partis, n’ait pas été convié à ces discussions.

■ Interview d’Alexia Bertrand au micro de Fabrice Grosfilley