Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Alexia Bertrand sur la formation bruxelloise : “La question de la coalition n’est pas à l’ordre du jour”

Alexia Bertrand (Open VLD), députée fédérale, était l’une des invitées de Bonjour Bruxelles ce 25 septembre.

La députée a d’abord salué le début d’un travail sur le budget bruxellois. “Pour la première fois depuis quatorze mois, on parle de fond”, se réjouit-elle. Et d’ajouter : “La situation budgétaire à Bruxelles est catastrophique : un déficit de 1,6 milliard d’euros sur un budget de 8 milliards d’euros.”

Une méthode qui satisfait l’Open VLD, dont le chef de file bruxellois, Frédéric De Gucht, avait refusé de s’asseoir à une table de négociation sans la N-VA. “Ce que Frédéric De Gucht a refusé, c’est de mettre la charrue avant les bœufs : parler de la coalition et des postes avant d’aborder le fond. C’est la première fois qu’on fait les choses dans cet ordre-là”, explique la députée.

Ces discussions budgétaires pourraient-elles aboutir à la formation d’un gouvernement ? Pas encore, selon Alexia Bertrand : “La question de la coalition et de la répartition des postes n’est pas à l’ordre du jour.” Ce qui explique que le CD&V, qui permettrait de former une coalition à sept partis, n’ait pas été convié à ces discussions.

■ Interview d’Alexia Bertrand au micro de Fabrice Grosfilley

Lire aussi :

Partager l'article

25 septembre 2025 - 09h40
Modifié le 25 septembre 2025 - 09h46
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales