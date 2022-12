Alexander De Croo devient la personnalité politique préférée des Bruxellois, Rudi Vervoort connait la plus grande chute

Le ministre-président bruxellois dégringole de sept places, selon le Grand Baromètre Le Soir-RTL-TVI-Ipsos.

À Bruxelles, les trois personnalités politiques les plus populaires ne changent pas par rapport à septembre dernier. Alexander De Croo (Open VLD), Sophie Wilmès (MR) et Paul Magnette forment toujours le trio de tête. À la différence que le Premier ministre ravit la première place à son ancienne ministre des Affaires étrangères, qui avait décidé de faire un pas de côté pour des raisons familiales et agit maintenant en tant que députée.

Sa remplaçante, l’ex-journaliste Hadja Lahbib (MR), gagne quant à quatre places et s’installe dans le top 5. Derrière le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit), mais devant son président de parti Georges-Louis Bouchez, qui monte à la sixième place.

Rudi Vervoort en chute libre

Dans ce classement de décembre, la plus forte chute concerne le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS). Il perd sept places et descend à la 16e position. Soit juste derrière le président de Défi, François De Smet. À noter que le bourgmestre bruxellois Philippe Close obtient la 11e place.

En queue de peloton, on retrouve les chefs de file écologistes au gouvernement bruxellois. Les ministres Alain Maron (Ecolo) et Elke Van den Brandt (Groen) perdent respectivement cinq et quatre places.

Le classement :

Alexander De Croo (Open VLD) Sophie Wilmès (MR) Paul Magnette (PS) Frank Vandenbroucke (Vooruit) Hadja Lahbib (MR) Georges-Louis Bouchez (MR) Caroline Désir (PS) Elio Di Rupo (PS) Ludivine Dedonder (PS)

La Rédaction – Photo : montage Belga