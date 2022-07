Sophie Wilmès quitte définitivement le gouvernement fédéral : qui pour la remplacer ?

La vice-première ministre avait déjà fait un pas de côté en avril dernier pour s’occuper de son mari, malade.

Sophie Wilmès (MR) annonce par voie de communiqué qu’elle a présenté sa démission en tant que vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur et des Institutions culturelles. Cette démission a été acceptée par le roi Philippe.

“La maladie de mon mari sera un combat difficile que je veux mener à ses côtés et aux côtés de nos enfants. Mes fonctions actuelles au sein du gouvernement ne me le permettraient pas”, explique-t-elle par voie de communiqué. “C’est avec émotion que je pense toujours à celles et ceux qui se battent également contre la maladie. Je remercie du fond du cœur les très nombreuses personnes, de tous horizons, qui nous ont témoigné et nous témoignent encore leur soutien au quotidien“, ajoute-t-elle.

La maladie de mon mari sera un combat difficile que je veux mener à ses côtés et aux côtés de nos enfants. Merci du fond du coeur à toutes celles et tous ceux qui nous ont témoigné et nous témoignent encore leur soutien au quotidien. https://t.co/PGcR88nsjo — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) July 14, 2022

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) a immédiatement tenu à “remercier chaleureusement Sophie Wilmès pour son engagement auprès des Belges et le dévouement à notre pays qu’elle a démontré ces dernières années”. Selon lui, “le choix que pose aujourd’hui Sophie Wilmès est un choix courageux. C’est un choix à la hauteur de la personne qu’elle est, sincère. C’est un choix qui nous fait tous réfléchir au sens de la vie et qui nous rappelle ses priorités.”

En avril dernier, l’ancienne Première ministre avait déjà annoncé sa décision de se mettre en congé de ses fonctions ministérielles afin d’être “présente” aux côtés de son mari, Christopher, touché par un cancer du cerveau. David Clarinval (MR) avait alors repris la fonction de vice-Premier ministre et la compétence du Commerce extérieur, tandis que Mathieu Michel avait repris la compétence des Institutions culturelles.

Suppléante de Didier Reynders en 2014, Sophie Wilmès est montée au gouvernement fédéral en 2015 en tant que ministre du Budget, en remplacement de Hervé Jamar. Elle a ensuite poursuivi sa route dans le gouvernement Michel II en tant que ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Politique scientifique. En octobre 2019, elle est devenue Première ministre, succédant à Charles Michel. Elle a quitté ce poste à la formation du gouvernement De Croo, devenant alors ministre des Affaires étrangères au sein de la Coalition Vivaldi.

Sophie Wilmès, élue dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde, indique qu’elle reprendra son poste de députée à la Chambre, lors de la prochaine rentrée parlementaire. Et pour la remplacer ? Le profil d’une femme, et plus précisément bruxelloise, semble se confirmer. Mais il n’est pas impossible qu’un remaniement plus important ait lieu.

■ Analyse de Fabrice Grosfilley dans Le 18h.

Gr.I. – Photo : Belga/Pool Didier Lebrun