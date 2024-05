Alain Deneef (Les Engagés) : “GoodMove, c’est l’histoire d’un grand ratage”

Alain Deneef, candidat des Engagés à la Région bruxelloise, était l’un des invités de Bonjour Bruxelles.

Cinquième de liste pour Les Engagés à la Région bruxelloise, Alain Deneef tire un bilan en demi-teinte du plan GoodMove, entre une bonne idée d’origine et sa mise en place : “GoodMove, c’est l’histoire d’une bonne intention ; réduire la place de la voiture à Bruxelles (…) et puis après cette intention cela s’est mal passé. C’était très mal préparé, mal expliqué, pas évalué de manière intermédiaire après des phases pilote. C’est l’histoire d’un grand ratage, et c’est assez curieux que le PS, aujourd’hui, se distancie d’un plan concocté dans un gouvernement dont il était le principal parti“.

Si Les Engagés devaient monter dans une majorité bruxelloise, le candidat appelle à maintenir certaines idées de GoodMove : “plus de place pour la mobilité douce, on reprendra un certain nombre des intuitions de GoodMove, qu’il convient de rebaptiser car la marque est grillée. Mais il faut prendre un certain nombre d’idées du plan, comme celle des mailles, et les faire plus progressivement et en démarrant avec des mailles plus petites, et les évaluer en concertation avec les gens“.

L’idée d’un financement public-privé pour le métro 3

Comme le MR, ou comme Pascal Smet qui le déclarait également ce matin sur notre antenne, Alain Deneef se dit favorable à un financement public-privé pour le métro 3 : “ce n’est pas l’exploitation du réseau qui serait privatisée, mais sa construction, l’investissement, avec les pouvoirs publics qui remboursent ensuite. C’est quelque chose qui se pratique déjà à toute une série d’endroits dont on devrait s’inspirer“.

■ Interview d’Alain Deneef, candidat à la Région bruxelloise pour Les Engagés, dans Bonjour Bruxelles