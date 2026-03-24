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Air China désormais active à Brussels Airport

La compagnie aérienne Air China a débuté ses opérations à l’aéroport de Zaventem mardi, avec un premier vol en provenance de Pékin. À partir de jeudi, des vols vers et en provenance de Chengdu sont également prévus.

Pékin n’est pas une nouvelle destination à Brussels Airport. Des liaisons vers la capitale chinoise sont en effet déjà assurées par Hainan Airlines. En revanche, Chengdu, chef-lieu du Sichuan, est une toute nouvelle destination. Il s’agit de la cinquième liaison vers la Chine opérée depuis Zaventem, après Pékin, Shanghai, Shenzhen et Chongqing.

Des vols vers Hong-Kong, région administrative spéciale chinoise, sont également assurés par Cathay Pacific.

Belga

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