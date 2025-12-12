Ahmed Laaouej : “Ce qui manquait dans les négociations, c’était du respect”

Le président des Engagés Yvan Verougstraete a confirmé jeudi matin qu’il tentera de constituer une étroite coalition en Région bruxelloise, à même de soutenir un gouvernement sans le MR qui était jusqu’ici chargé d’en former une, mais sans succès après 550 jours. Une démarche qui réjouit Ahmed Laaouej, chef de file du PS bruxellois. Il était l’invité de Bonjour Bruxelles.

À la veille d’une nouvelle phase de négociations régionales à Bruxelles, Ahmed Laaouej insiste sur le climat apaisé qui prévaut enfin après des semaines de tensions. Si certains parlent d’une “coalition Guinness Book”, d’autres la qualifient plutôt de kamikaze, mais pour le chef des socialistes : “C’est l’écume des choses. Ce qui compte, c’est une dynamique de bonne volonté.”

Le socialiste charge en revanche l’attitude de Georges-Louis Bouchez, accusé d’avoir rendu les discussions impossibles : “Il y avait un problème de comportement. On le voit dans les déclarations de ces dernières 24 heures de Georges-Louis Bouchez, ça amène une forme de violence. J’appelle au respect et à la courtoisie démocratique.”

“Le MR n’a rien fait de sa victoire”

Ahmed Laaouej dit faire confiance au formateur, qu’il salue pour son “sens des responsabilités” et son “attachement à Bruxelles”. Pour lui, le MR, bien qu’arrivé en tête, “n’a rien fait de cette victoire” faute de capacité à rassembler.

Concernant l’arithmétique fragile de la future coalition, il affirme que les partenaires trouveront “les appuis nécessaires”. “Nous aurons le pôle gouvernemental, le pôle parlementaire… On peut y arriver, et pour les grands dossiers, nous aurons un dialogue avec la plateforme parlementaire”.

Économies, titres-services, logement, LEZ : des positions clarifiées

Ahmed Laaouej assure que le PS est “capable” de réaliser le milliard d’économies demandé par Les Engagés. De plus, il rassure Yvan Verougstraete : “Tout fédéralisme de maturité appelle au dialogue avec l’ensemble des entités, la Région doit être l’amie des communes et avoir des interactions intelligentes avec le fédéral. L’objectif, ce n’est pas de mettre nos partenaires dans l’inconfort permanent, mais de faire fonctionner la Région”, précise le chef de file des socialistes.

Sur les titres-services, il défend l’équilibre financier trouvé afin de garantir le système “à long terme”.

Et enfin, concernant l’annulation du report de la LEZ, il assume : “Nous le referions. Les objectifs environnementaux sont essentiels, mais il faut accompagner les familles dépendantes de leur voiture.”

Interview d'Ahmed Laaouej, chef de file du PS au micro de Fabrice Grosfilley