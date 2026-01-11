Agression au couteau: le Samusocial souligne un contexte complexe dans ses centres

Le Samusocial a tenu, dimanche à alerter sur un contexte humain et social particulièrement “complexe” dans ses centres, après une agression au couteau, survenue samedi matin dans le Samusocial Poincarré, à Anderlecht. Celui-ci accueille exclusivement des hommes isolés.

Un homme avait été légèrement blessé à l’arme blanche, après une dispute avec un autre résident. “Le Samusocial a pris connaissance avec une vive émotion de l’agression au couteau survenue”, a déclaré l’asbl, dans une réaction transmise à Belga, dimanche.

“Nos pensées vont avant tout à la victime dont l’état de santé n’est heureusement pas engagé ainsi qu’aux personnes hébergées et aux équipes présentes.” Dans sa déclaration, le Samusocial évoque un contexte actuel au sein de ses centres “susceptible de générer des tensions et, dans certains cas, des faits de violence.” Le Samusocial soutient que, comme l’ensemble de ses équipes, ,il y porte une vigilance constante et renforcée.

Ces derniers mois, l’association indique qu’une réflexion approfondie a été menée afin de renforcer la prévention et de réduire les situations de violence au sein du centre, notamment à travers la formation des équipes et l’aménagement récent du sas d’accueil.

“Nos centres d’hébergement d’urgence ont pour mission première de mettre à l’abri les personnes les plus vulnérables et de leur offrir un accompagnement basé sur la dignité et la protection”, rappelle encore le Samusocial.

L’association souligne que les tensions observées sont exacerbées par la dureté des conditions climatiques actuelles. “Le centre fonctionne aujourd’hui à pleine capacité”, a précisé le Samusocial.

“À la suite de l’activation du plan Froid extrême le 25 décembre dernier, le Samusocial est parvenu à augmenter temporairement sa capacité d’hébergement de 15 places supplémentaires, jusqu’au 31 mars, portant ainsi la capacité totale du centre à 285 places.”

Belga