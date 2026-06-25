AG Real Estate se défait de 50% du centre commercial The Mint

AG Real Estate cède 50% du centre commercial The Mint, situé dans le centre de Bruxelles, au fonds d’investissement immobilier belge QRF, annonce l’opérateur immobilier, filiale de l’assureur AG Insurance. Le montant de la transaction n’a pas été précisé.

L’entreprise s’est plus précisément défait de 50% des actions de Portici et Toleda Invest, les deux sociétés qui détiennent 100% des droits relatifs au centre commercial. “L’opération s’inscrit dans la stratégie de gestion active du portefeuille d’AG Real Estate, visant à valoriser ses actifs matures au moment opportun, tout en conservant un rôle majeur dans leur développement futur“, explique l’opérateur immobilier.

A l’issue de cette opération, AG Real Estate et QRF deviennent en effet coactionnaires à parts égales de la société détenant l’actif, au travers d’une co-entreprise au sein de laquelle la filiale d’AG Insurance continuera d’exercer la gestion des actifs et de l’immobilier.

Anciennement connu sous le nom de Centre Monnaie, The Mint a fait l’objet d’une rénovation majeure en 2017. Le centre commercial donne sur la rue Neuve, l’artère commerçante la plus fréquentée du pays, et la place des Monnaies et fait aussi le lien vers le piétonnier du centre de la capitale. Il développe 12.828 m2 de surfaces retail, avec notamment un niveau galerie directement connecté au métro, ainsi que des niveaux souterrains dédiés au stockage et au stationnement. On y retrouve 25 enseignes, dont Uniqlo, HEMA, Decathlon et Medi Market

En 2025, le complexe a enregistré 7,8 millions de visiteurs et un chiffre d’affaires cumulé des enseignes de plus de 66 millions d’euros, en hausse de 12% sur la période de 2023-2025.

Belga