Affaire Ihsane Haouach : la Sûreté de l’Etat a attendu un mois avant de transmettre sa note

La Sûreté de l’Etat a attendu un mois avant de communiquer son rapport sur Ishane Haouach, selon une enquête du comité R (Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité), dont Bx1 a pu prendre connaissance, “sur la manière dont la Sûreté de l’État a assuré le suivi de la commissaire du gouvernement Ishane Haouach.”

L’enquête confirme également que la note produite par la Sûreté de l’Etat ne résultait pas d’une demande du gouvernement mais bien d’une initiative des services de renseignement.

Pour rappel, c’est le 17 mai dernier qu’Ihsane Haouach avait été nommée commissaire du gouvernement auprès de l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes (IEFH). Cette désignation a fait l’objet d’une vive polémique, et a été émaillée de multiples incidents, jusqu’à ce que moins d’un mois plus tard, l’intéressée jette l’éponge et démissionne. Dans la foulée de sa démission, la presse révélait l’existence d’une note de la Sûreté de l’Etat.

Une note finalisée le 3 juin

“Bien qu’une note écrite ait été préparée et finalisée le 3 juin, il est décidé, dans les jours qui suivent, de ne pas envoyer cette note. À la VSSE (Sûreté de l’Etat, NDLR), l’on a conscience que la note est politiquement sensible, incomplète, et qu’il faut éviter une fuite. La décision est prise d’informer oralement le ministre de la Justice, mais l’entretien n’aura pas lieu.”, révèle le Comité dans son enquête.

L’enquête indique encore que la note a été “retenue” plus d’un mois, dans le but d’en vérifier certains éléments mais aussi parce que la Sûreté “ne souhaitait pas être instrumentalisée.” Finalement, elle sera envoyée le 12 juillet au Premier ministre Alexander De Croo, aux Vices-Premiers et à la ministre de l’Intérieur, sans avoir été modifiée.

La démission d’Ishane Haouach, annoncée le 8 juillet, est-elle liée à l’existence de la note à la Sûreté? Le Comité R pose la question mais ne se prononce pas sur un éventuel lien causal entre les deux.

Faut-il procéder à un screening systématique pour les missions revêtant un caractère public?, interroge le Comité R dans sa conclusion. Réponse : aux politique de trancher. Le nom d’une personne assumant des fonctions publiques peut apparaît dans une note de la Sûreté, pour autant “la VSSE n’est pas demandeuse d’émettre systématiquement un avis dans ce contexte. Il s’agit d’une décision qui, le cas échéant, doit être prise au niveau politique.” En gardant à l’esprit le risque d’instrumentalisation, quand le sujet est politiquement sensible, conclut le rapport.

