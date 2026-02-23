Admissions en hausse au centre de soins pour la faune sauvage d’Anderlecht

En 2025, 2.635 animaux en détresse ont été accueillis au centre de soins pour la faune sauvage d’Anderlecht, soit 504 de plus qu’en 2024, ressort-il des chiffres publiés lundi par la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux (LRBPO). Les oiseaux représentent plus de 80 % des animaux accueillis en 2025, confirmant la tendance des autres années. Les mammifères constituent la majorité du reste des accueils.

L’augmentation des prises en charge s’explique, selon le centre, par l’élargissement des horaires d’ouverture de l’infrastructure et les effets directs et indirects de la sécheresse de l’été dernier.

Les accueils présentent une forte saisonnalité avec une augmentation des entrées à partir du mois de mai et un pic estival marqué dû à la période de reproduction et l’émancipation des jeunes.

L’automne 2025 se distingue toutefois par un afflux prolongé, notamment de pigeons ramiers, phénomène inhabituel par son ampleur et sa durée. Cet oiseau, domine à nouveau largement le classement des espèces accueillies, avec 872 prises en charge en 2025.

“Cette augmentation est multifactorielle : abondance de l’espèce, mais aussi effets des canicules estivales, responsables de chutes prématurées de jeunes et d’un affaiblissement général des individus”, souligne le centre. “De plus, l’année 2025 a été marquée par une recrudescence de la variole aviaire (poxvirose), maladie virale favorisée par la chaleur et l’abondance des insectes vecteurs.”

Près de 40 % des causes d’arrivée sont directement liées aux activités humaines : collisions contre les vitres, trafic routier, dérangements inutiles, destructions d’habitats et prédation des animaux domestiques. Ce chiffre est déjà élevé, mais reste largement sous-estimé, puisque près de 48 % des animaux sont arrivés en détresse pour des raisons encore inconnues.

Par ailleurs, le centre de soins a également recueilli des chardonnerets élégants, détenus illégalement et saisis par les autorités.

