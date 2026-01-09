Activation d’un dispositif d’urgence pour accueillir entre 70 et 90 sans-abris à Forest

“Cet arrangement est en place pour une durée limitée, en attendant de trouver une solution sur un autre site”, a déclaré Mehdi Kassou, directeur général de Belrefugees. “C’est en cours de négociations, cela devrait prendre dix à 15 jours, le temps de préparer le site qui pourrait être utilisé jusqu’à la fin de l’hiver.” Le directeur n’a pas souhaité communiquer la localisation du site en question.

Cette initiative prend le relais d’un dispositif temporaire activé à Ixelles le 25 décembre dernier. Elle a été mise en place avec l’appui de plusieurs partenaires, dont la Croix-Rouge, Bruss’Help et le Samusocial, ainsi qu’avec le soutien de la commune de Forest et de son bourgmestre, Charles Spapens (PS).

BelRefugees rappelle que “les structures d’hébergement existantes sont saturées, malgré l’activation du plan froid” et que “des réponses durables restent indispensables pour éviter que des personnes ne soient contraintes de dormir dehors dans des conditions mettant leur vie en danger.”