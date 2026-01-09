Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Activation d’un dispositif d’urgence pour accueillir entre 70 et 90 sans-abris à Forest

La plateforme citoyenne Belrefugees a annoncé vendredi activer en urgence un “dispositif temporaire d’hébergement d’urgence” dans un gymnase de la commune bruxelloise de Forest pour faire face à la présence de personnes à la rue par grand froid.

Ce dispositif permettra d’accueillir entre 70 et 90 personnes et sera actif pour dix jours, le temps de trouver une autre solution plus pérenne.

“Cet arrangement est en place pour une durée limitée, en attendant de trouver une solution sur un autre site”, a déclaré Mehdi Kassou, directeur général de Belrefugees. “C’est en cours de négociations, cela devrait prendre dix à 15 jours, le temps de préparer le site qui pourrait être utilisé jusqu’à la fin de l’hiver.” Le directeur n’a pas souhaité communiquer la localisation du site en question.

Cette initiative prend le relais d’un dispositif temporaire activé à Ixelles le 25 décembre dernier. Elle a été mise en place avec l’appui de plusieurs partenaires, dont la Croix-Rouge, Bruss’Help et le Samusocial, ainsi qu’avec le soutien de la commune de Forest et de son bourgmestre, Charles Spapens (PS).

BelRefugees rappelle que “les structures d’hébergement existantes sont saturées, malgré l’activation du plan froid” et que “des réponses durables restent indispensables pour éviter que des personnes ne soient contraintes de dormir dehors dans des conditions mettant leur vie en danger.”

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales