Actiris veut renforcer les contrôles des jeunes chercheurs d’emploi

Le Parlement bruxellois a discuté hier d’un texte visant à renforcer et simplifier le contrôle de la disponibilité des jeunes chercheurs d’emploi, afin de s’adapter à la réforme des allocations de chômage.

Actiris, l’office régional de l’emploi, souhaite revoir ses procédures, jugées trop longues. Aujourd’hui, le suivi des jeunes demandeurs d’emploi s’étale sur un an, avec des contrôles au 5ᵉ et au 9ᵉ mois via un stage d’insertion professionnelle. Or, la réforme « Arizona » réduit ce stage à six mois, rendant nécessaire une adaptation de la méthode de contrôle.

Cette mesure concerne environ 1 500 jeunes de moins de 25 ans. Selon Romain Adam, porte-parole d’Actiris, “une procédure simplifiée permettra de mieux accompagner tous ces jeunes”.

Les députés bruxellois des groupes MR, DéFI, CD&V et Anders ont porté cette initiative. Le vote des textes est prévu pour la semaine prochaine.