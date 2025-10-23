Action de zèle des douaniers pour les passagers à l’arrivée à Brussels Airport

Les passagers qui atterrissent à Brussels Airport doivent s’attendre à un temps d’attente supplémentaire pour pouvoir rejoindre le hall des arrivées ce jeudi matin en raison d’une action de zèle des douaniers, a-t-on appris auprès de l’aéroport.

Les perturbations devraient cependant rester limitées. Dans le cadre de leur action de zèle, les douaniers contrôlent actuellement davantage de passagers et leurs bagages, ce qui allonge les files d’attente pour rejoindre le hall des arrivées. Le temps d’attente devrait toutefois ne pas être trop important.

Selon Francis Adyns, porte-parole du Service public fédéral Finances, qui a la tutelle sur les douaniers, cette action est due au mécontentement du personnel suscité par un nouvel horaire de travail en cours d’élaboration. “Cette action est cependant un peu prématurée, car une réunion avec les syndicats au sujet de ce nouvel horaire est prévue mardi“, a-t-il ajouté.

Belga