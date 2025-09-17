Accueil des réfugiés : une ASBL bruxelloise recrute des chasseurs de logement

L’ASBL Convivial, active dans l’accueil des réfugiés depuis une trentaine d’années, lance un appel au grand public afin de repérer les logements disponibles dans la capitale et en Wallonie. Ces “détecteurs de logements” repèrent un appartement à louer dans leur quartier, transmettent les données (lieu, contact…) à l’association et celle-ci se charge ensuite de contacter le propriétaire en vue de louer le logement à des réfugiés.

Convivial appelle chaque citoyen à se montrer alerte et à éventuellement lui communiquer les informations de base sur le bien. “On peut repérer une affiche placardée sur la fenêtre d’une habitation ou apprendre qu’un logement se libère dans son environnement familial, par exemple“, explique Bénédicte Hendrick, responsable du Pôle Première installation de Convivial.

Les personnes qui souhaitent intégrer ce réseau de détecteurs de logements peuvent se manifester auprès de l’ASBL par courriel (detecteurs.logements@convivial.be) ou en s’inscrivant directement sur le site internet de l’association. Une soirée d’information est programmée le 1er octobre à Anderlecht, dans les locaux de Convivial.

Parallèlement à ce réseau de détecteurs, l’ASBL entend également gonfler ses rangs de “propriétaires solidaires”, soit des personnes qui acceptent de louer leur bien à une personne ou famille réfugiée. Une soixantaine de propriétaires collaborent déjà avec Convivial qui avance quelques avantages à se lancer dans ce type de démarche. C’est notamment elle qui assure la gestion administrative complète (bail, état des lieux, garantie locative, énergie..). Environ 25 collaborateurs de l’ASBL, parlant plusieurs langues, se consacrent à la première installation des réfugiés. “Ils facilitent les démarches pour tout le monde, tant pour le propriétaire que pour le réfugié“, ajoute Mme Hendrick. C’est également l’association qui se charge de meubler un bien si celui-ci manque de matériel.

Depuis 1994, Convivial accompagne les réfugiés reconnus dans leur intégration. Ses actions couvrent le logement, l’insertion socio-professionnelle, l’aide matérielle et l’accompagnement social. L’association estime avoir permis à 570 personnes de trouver un logement l’an dernier, à Bruxelles et en Wallonie.

Belga – Photo : Belga