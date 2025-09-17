Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Accueil des réfugiés : une ASBL bruxelloise recrute des chasseurs de logement

L’ASBL Convivial, active dans l’accueil des réfugiés depuis une trentaine d’années, lance un appel au grand public afin de repérer les logements disponibles dans la capitale et en Wallonie. Ces “détecteurs de logements” repèrent un appartement à louer dans leur quartier, transmettent les données (lieu, contact…) à l’association et celle-ci se charge ensuite de contacter le propriétaire en vue de louer le logement à des réfugiés.

Convivial appelle chaque citoyen à se montrer alerte et à éventuellement lui communiquer les informations de base sur le bien. “On peut repérer une affiche placardée sur la fenêtre d’une habitation ou apprendre qu’un logement se libère dans son environnement familial, par exemple“, explique Bénédicte Hendrick, responsable du Pôle Première installation de Convivial.
Les personnes qui souhaitent intégrer ce réseau de détecteurs de logements peuvent se manifester auprès de l’ASBL par courriel (detecteurs.logements@convivial.be) ou en s’inscrivant directement sur le site internet de l’association. Une soirée d’information est programmée le 1er octobre à Anderlecht, dans les locaux de Convivial.

Parallèlement à ce réseau de détecteurs, l’ASBL entend également gonfler ses rangs de “propriétaires solidaires”, soit des personnes qui acceptent de louer leur bien à une personne ou famille réfugiée. Une soixantaine de propriétaires collaborent déjà avec Convivial qui avance quelques avantages à se lancer dans ce type de démarche. C’est notamment elle qui assure la gestion administrative complète (bail, état des lieux, garantie locative, énergie..). Environ 25 collaborateurs de l’ASBL, parlant plusieurs langues, se consacrent à la première installation des réfugiés. “Ils facilitent les démarches pour tout le monde, tant pour le propriétaire que pour le réfugié“, ajoute Mme Hendrick. C’est également l’association qui se charge de meubler un bien si celui-ci manque de matériel.

Depuis 1994, Convivial accompagne les réfugiés reconnus dans leur intégration. Ses actions couvrent le logement, l’insertion socio-professionnelle, l’aide matérielle et l’accompagnement social. L’association estime avoir permis à 570 personnes de trouver un logement l’an dernier, à Bruxelles et en Wallonie.

Belga – Photo : Belga

Lire aussi :

Partager l'article

17 septembre 2025 - 17h23
Modifié le 17 septembre 2025 - 18h24
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales