Accueil des demandeurs d’asile : le kern ne trouve pas d’accord sur l’ouverture d’un centre

La proposition de la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) avait proposé sur l’antenne de Radio 1, ce mercredi, l’installation d’un centre d’accueil humanitaire à grande échelle pour les demandeurs d’asile, pour faire face à la crise actuelle.

Alors que le nombre de demandeurs d’asile sans place d’accueil ou d’hébergement ne cesse de grimper, avec notamment de nombreux Mena (mineurs étrangers non accompagnés) contraints de dormir dans la rue ces dernières nuits, le kern, le cabinet restreint du gouvernement fédéral, s’est réuni ce mercredi pour discuter de solutions potentielles pour faire face à cette pénurie de places d’accueil.

Dans une interview accordée à De Ochtend, sur Radio 1, ce mercredi matin, la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) avait proposé qu’un grand centre d’accueil humanitaire soit mis en place. “Les petits centres d’accueil atteignent leurs limites. Dans chacun de ces petits centres, on a besoin de personnel. Il en faut plus. Cela ne fonctionne pas avec de petits immeubles de bureaux. Les hôtels ne sont pas une solution praticable, car le manque (de places) est trop important”, a-t-elle notamment expliqué.

“Ce qui manque, ce sont des agents”

Selon l’agence Belga, l’idée de ce grand centre d’accueil n’a pas été retenue ce mercredi en kern. “Il y a de la place, il faut donc faire avec ce qui est disponible. Ce qui manque, ce sont des agents qui pourront gérer les places disponibles”, explique une source proche du dossier à Belga. En prime, un appel a été lancé aux Services Publics Fédéraux (SPF) pour disposer en urgence de 150 agents chargés de gérer ces places d’accueil. Le dossier n’est toutefois pas clos, précise le vice-Premier ministre Georges Gilkinet (Ecolo).

Le cabinet de Nicole de Moor confirme toutefois que des mesures ont été prises lors de ce comité ministériel restreint, notamment pour accélérer les dossiers des mineurs non accompagnés ou mettre fin plus rapidement à l’accueil d’une personne qui a déjà reçu une réponse négative à sa demande d’asile. Le cabinet confirme cependant que d’autres mesures d’urgence sont nécessaires pour éviter que d’autres mineurs et familles dorment dans la rue. “Pour faire en sorte que des enfants ne soient pas laissés à la rue, un accueil rapide d’urgence est nécessaire, et pour cela, il faut l’aide des autres départements”, dit-on au cabinet.

