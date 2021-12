Accord trouvé pour le secteur non-marchand bruxellois pour les années 2021-2024

Après de longs mois de travail, de concertations et de négociations, les représentants bruxellois (Région, Cocof, Cocom) et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur les termes de l’accord non- marchand 2021-2024.

Cet accord permettra de rencontrer cinq objectifs dont une revalorisation salariale – en moyenne jusqu’à 5% d’augmentation – en faveur des travailleurs du non-marchand. Est aussi prévue une amélioration des conditions de travail par la mise en œuvre de mesures dites de tenabilité dès 2022 (un droit à 3 semaines consécutives de congés; des horaires connus à l’avance; le plan tandem, la stabilité des contrats de travail, etc.) Sont également fixés: un renforcement des normes du personnel et l’octroi d’un tarif préférentiel « libre parcours » mobilité intra-bruxelloise pour l’ensemble des travailleurs des asbl non-marchandes. Enfin des “mesures innovantes” de mutualisation et support seront mises en œuvre pour renforcer les différents secteurs par l’organisation d’une plus grande transversalité des fonctions.

Les partenaires sociaux et le gouvernement se sont accordés sur la répartition du cadre budgétaire pluriannuel de 2021 à 2024, ce qui permettra une implémentation de la classification et du modèle salarial IF-IC à 100% dès le 1er juillet 2022 pour les secteurs des Soins de Santé transférés à la Cocom relevant de la Commission paritaire 330, et cela pour un budget de 19 millions d’euros.

Rédaction avec Belga, image Belga