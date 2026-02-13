Accord de gouvernement : le casting ministériel et les compétences se dévoilent
Le lendemain de l’accord de gouvernement, la répartition des compétence a été débattue par les partis.
Les premiers noms des ministres sont dévoilés :
- La ministre-présidence reviendra au MR, qui aura également les compétences de l’Urbanisme et l’Aménagement du territoire, le Tourisme, la Propreté publique, l’Energie, la Recherche scientifique, les Relations extérieures, le SIAMU et les matières biculturelles.
- Dirk De Smedt (Anders) reste le ministre des Finances et du Budget. Il aura aussi les compétences de la Fonction publique et de la Transition numérique.
- Elke Van den Brandt (Groen) reste ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière. Elle sera également en charge du bien-être animal ainsi que du budget et des allocations familiales au sein de la Commission communautaire commune (COCOM).
- Benjamin Dalle aura la présidence du Conseil de la Commission communautaire flamande (VGC, selon l’acronyme néerlandais).
- Le PS aura les compétences du Logement, des Pouvoirs locaux, de l’Egalité des chances et de la politique de soutien scolaire, des Taxis et des Infrastructures.
- Les Engagés auront les compétences de l’Economie et l’économie numérique ainsi que l’Emploi.
- Vooruit assurera les compétences de l’Environnement et le climat, la Renovation urbaine, les Monuments et sites ainsi que la politique liée à l’image de Bruxelles.
Avec Belga
■ Explications de Michel Geyer en direct du Parlement bruxellois