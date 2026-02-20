Accord bruxellois : Ahmed Laaouej sera le ministre-président du collège de la Cocof

Plusieurs médias avaient donné un écho en début de semaine à des tensions entre les nouveaux partis de la coalition bruxelloise -MR, PS, Engagés- à propos de l’exécutif de la Cocof, l’organe compétent dans la complexe architecture bruxelloise pour l’exercice d’une série de compétences communautaires dans la capitale (culture, enseignement, santé, etc.).

Les centristes auraient volontiers repris la fonction mais n’ont manifestement pas obtenu gain de cause. C’est le ministre bruxellois Ahmed Laaouej (PS) en charge de l’Action sociale et des solidarités, en charge des Pouvoirs Locaux, de l’Égalité et du Soutien scolaire au gouvernement régional, et de la Cohésion, la Culture, l’Action sociale et les Relations internationales à la Cocof qui sera le ministre-président de cette dernière. La Déclaration de politique communautaire sera présentée lundi devant le Parlement francophone bruxellois.