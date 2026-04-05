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Accident entre un tram et une voiture à Watermael-Boitsfort: un blessé léger évacué vers l’hôpital

Le conducteur a été pris en charge par les secours puis évacué vers l’hôpital.

Un accident entre un tram de la ligne 8 et une voiture a fait un blessé léger dimanche à Watermael-Boitsfort, au niveau de la place Wiener, selon des informations communiquées par la Stib et les pompiers de Bruxelles. La circulation du tram a été interrompue durant une trentaine de minutes.

Selon la société de transports bruxellois, aucun passager n’a été blessé dans le tram. L’accident a en revanche fait un blessé léger dans la voiture. Le conducteur a été pris en charge par les secours puis évacué vers l’hôpital, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

La Stib a de son côté confirmé une perturbation sur la ligne 8. “La circulation reprend progressivement sur la ligne 8 entre Herrmann-Debroux et Wiener“, a indiqué la société de transports en commun, vers 12h40, après une interruption d’environ 30 minutes.

Belga – Photo : 

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