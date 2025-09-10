Accident entre un tram et une trottinette à Schaerbeek : deux personnes évacuées

Un accident entre un tram et une trottinette électrique s’est produit mercredi vers 14h50 à Schaerbeek, pas loin du centre commercial Docks, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Le conducteur de la trottinette, un homme d’une vingtaine d’années, était conscient et légèrement blessé. Le conducteur du tram était en état de choc. Les deux hommes ont été évacués vers l’hôpital, a précisé M. Derieuw. La Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) a elle aussi confirmé l’accident. “Les lignes de tram 7 et 35 ont été arrêtées entre les arrêts Heembeek et Princesse Élisabeth”, a indiqué la porte-parole Françoise Ledune.

Avec Belga