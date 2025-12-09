Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Accident de personne : plusieurs lignes de métros perturbées

En raison d’un accident de personne, les métros bruxellois sont perturbés.

Les métros 1 et 5 sont interrompus entre les stations Aumale/Gare de l’Ouest et Etangs Noirs et les lignes 2 et 6 sont interrompues entre Osseghem et Delacroix. Des bus de remplacement sont prévus entre Aumale et Etangs Noirs.

Selon Bruzz, les pompiers confirment que la station de métro Beekkant est fermée suite à l’accident. L’état de la victime est pour l’instant inconnu.

Rédaction

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales