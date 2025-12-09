Accident de personne : plusieurs lignes de métros perturbées
En raison d’un accident de personne, les métros bruxellois sont perturbés.
Les métros 1 et 5 sont interrompus entre les stations Aumale/Gare de l’Ouest et Etangs Noirs et les lignes 2 et 6 sont interrompues entre Osseghem et Delacroix. Des bus de remplacement sont prévus entre Aumale et Etangs Noirs.
Selon Bruzz, les pompiers confirment que la station de métro Beekkant est fermée suite à l’accident. L’état de la victime est pour l’instant inconnu.
Rédaction