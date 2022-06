Abattage rituel : Michel De Maegd (MR) regrette la décision du vote au Parlement

Le député fédéral, Michel De Maegd (MR), regrette le vote au Parlement bruxellois pour le rejet des conclusions de la commission de l’Environnement sur l’abattage sans étourdissement. Selon lui, c’est un frein à la cause du bien-être animal, c’est ce qu’il confiait à Fabrice Grosfilley dans + d’Actu

Au bout de longues semaines de discussions, le Parlement bruxellois est revenu ce vendredi sur les conclusions de la commission de l’Environnement. Celles-ci demandaient le rejet de la proposition d’ordonnance sur l’interdiction de l’abattage sans étourdissement. Une interdiction déjà en place en Flandre et en Wallonie. Ce projet d’ordonnance émanait de DéFI, de Groen et de l’Open VLD. L’abattage sans étourdissement reste donc autorisé en Région bruxelloise suite à ce vote.

Pour l’opposition, c’est un regret pour celles et ceux qui défendent la cause animale et qui sont contre la souffrance des animaux. “Le MR est clair et constant sur cette réalité, nous étions pour l’abattage avec étourdissement. Mais malheureusement le vote est négatif, ça ne veut pas dire que le combat est terminé. Le combat reprendra dans de prochaines échéances. Nous avons voté pour en Wallonie, il n’y a aucune raison que nous votions contre à Bruxelles. Un mouton égorgé en Wallonie vaut un mouton égorgé à Bruxelles, la souffrance pour les animaux est la même” affirme Michel De Maegd.

► Duplex et réactions des députés : Abattage sans étourdissement : la proposition d’interdiction rejetée par le Parlement bruxellois

Le député rappelle par ailleurs que la Cour de justice européenne et la Cour constitutionnelle ont exprimé que cela ne portait pas atteinte à la liberté religieuse. “C’est étayé et ça a été étudié de manière très longue. Sous l’ancienne législature, nous attentions tous l’avis de la Cour constitutionnelle et une fois que la Cour de justice européenne rend son avis et dit qu’il ne faut pas annuler ce décret, là étonnement les opposants trouvent d’autres raisons. Je peux comprendre l’argument du manque de dialogue. Je suis pour le dialogue, je suis un démocrate, les représentants des exécutifs religieux ont été entendus, j’espère qu’on va pouvoir avancer encore à la Région dans le cadre du code de bien-être animal.”

► À voir aussi : Abattage rituel : retour sur les débats houleux du Parlement bruxellois

Selon Michel De Maegd , cet épisode représente le “fiasco” de l’actuelle majorité bruxelloise incarnée par Rudy Vervoort. “C’est aussi un fiasco pour de nombreux démocrates qui assistent à un Vaudeville. Les Écolos votent “pour” en Wallonie, “contre” à Bruxelles, Groen vote “pour” à Bruxelles et les Écolos votent contre alors qu’au Parlement fédéral, le groupe dit toujours qu’ils sont un seul et même groupe qui vote d’une seule voie. ”

► À lire aussi : Abattage sans étourdissement : Julien Uyttendaele (PS) ne suivra pas la consigne de vote socialiste

Le député pense que les libéraux dans ces dossiers sont réellement des progressistes. “Je pense que les progressistes ne sont pas là où on croit ici, les conservateurs étaient plutôt du côté du PS. Il y a une politique de niche électorale et de communautarisme au PS, c’est encore un exemple. S’il y a bien un parti où la pression sur les élus était légitime, c’est le nôtre, car ce point est dans notre programme. Quand on épouse un programme, on se doit d’être loyal à ce programme. ”

► Retrouvez en intégralité l’interview de Michel De Maegd

■ Anaïs Corbin / une interview réalisée par Fabrice Grosfilley