À Schaerbeek, 200 personnes rendent hommage à Gloria et dénoncent les féminicides

Réunis devant l’appartement de la victime, les participants ont exprimé leur émotion. Le père de Gloria, Pascal, a pris la parole pour remercier les personnes présentes, connues ou non de la famille. Il a rappelé que la marche n’était pas organisée uniquement pour sa fille, mais aussi pour toutes les autres victimes. “On a envie que ça n’arrive plus“, a-t-il affirmé. “Cette marche est faite pour ça, pour éveiller les politiques“. Plusieurs personnalités politiques schaerbeekoises, dont Bernard Clerfayt (DéFI) et Isabelle Durant (Ecolo), ont été aperçues dans le cortège.

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Une rose blanche à la main, les participants ont ensuite quitté vers 15h00 le domicile où vivait Gloria pour emprunter un parcours encadré par la police dans les rues avoisinantes. Le pas était lent et l’émotion palpable. Des pancartes portant les messages “Justice pour Gloria“, “Repose en paix Gloria“, “Unis contre le féminicide“, “Gloria aujourd’hui, qui demain?” ou encore “Féminicide = urgence nationale” étaient visibles. Les participants ont emprunté la Chaussée de Helmet, interrompant brièvement la circulation du tram 55.

À mi-parcours, le père de la victime a décidé de modifier l’itinéraire initialement prévu par la police afin de conduire le cortège vers l’hôtel communal d’Evere, point final de la marche. La police a escorté les participants jusque-là sans incident. Des proches ainsi que des militantes féministes, dont le collectif 8 mars représenté par Malika Roelants, et Maïté Meeus, fondatrice du mouvement Balance ton bar, y ont pris la parole lors des interventions finales.

Belga