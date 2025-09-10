Passer la navigation
À Saint-Gilles, 37 associations pour accompagner les exclus du chômage

À quelques mois de l’entrée en vigueur de la réforme du chômage, la commune de Saint-Gilles a rassemblé 37 associations qui aident et accueillent au quotidien les demandeurs d’emploi pour informer, notamment, les chômeurs qui arriveront bientôt en fin de droit.

Reportage de Charlotte Verbruggen, Basile Godts, Thomas Craps et Hugo Moriamé

10 septembre 2025 - 17h38
Modifié le 10 septembre 2025 - 17h38
 

