À quelques jours des fêtes, les Pompiers rappellent leurs bons conseils

À quelques jours du réveillon de Noël, les Pompiers de Bruxelles mettent en garde contre certains comportements à risque.

“Les hommes et femmes du SIAMU le clament haut et fort : ils ne désirent pas être conviés à vos fêtes de fin d’année à domicile !“, rappellent avec humour les Pompiers de Bruxelles, à quelques jours du réveillon de Noël, qui aura lieu ce vendredi.

Outre le respect des mesures sanitaires, les pompiers appellent à “veiller à la sécurité incendie“, avec une série de conseils simples à appliquer pour éviter tout comportement à risque.

Un sapin sans risque

Ainsi, le SIAMU conseille de placer son arbre de Noël sous un détecteur de fumée, et que le sapin n’entrave pas le chemin d’évacuation en cas d’incendie. “Contrôlez aussi le câblage et les ampoules de vos guirlandes avant de les placer, et privilégiez un éclairage LED tout en ne surchargeant pas les multiprises. De même, retirez la prise en allant dormir, ou lorsque vous quittez la maison“, ajoute Walter Derieuw, porte-parole des Pompiers de Bruxelles.

Il est aussi conseillé d’arroser régulièrement un sapin naturel, afin de le garder humide et d’éviter qu’il ne se dessèche et soit donc un meilleur combustible. “Et placez le sapin à distance d’objets inflammables, tout en vérifiant qu’il ne puisse pas se renverser“, précise le porte-parole des pompiers.

Autour de la table

Les tables de fêtes peuvent aussi receler de certains dangers d’embrasement : “prudence en utilisant les appareils à fondue ou gourmet, mais aussi les braséros en air libre“, explique Walter Derieuw.

Les Pompiers de Bruxelles invitent aussi à permettre une bonne évacuation des gaz de combustion via une ventilation efficace et un apport d’air frais, pour éviter les intoxications au CO.

“Les pompiers et pompières de la Région bruxelloise vous souhaitent des fêtes de fin d’année libre de tout virus et en toute sécurité“, concluent les hommes et femmes du SIAMU dans leur communiqué, “et nous tenons à profiter de l’occasion pour remercier du fond du cœur, le personnel médical, infirmier, soignant et volontaire, et tous ceux qui sont sur la brèche quotidiennement pour combattre la pandémie. Ils peuvent compter sur notre soutien inconditionnel“.

ArBr – Photo : Belga (illustration)