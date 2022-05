À l’école, les tenues vestimentaires sont “discriminatoires”, soutient Delphine Chabbert

La députée bruxelloise a interpellé Caroline Désir (PS), ministre de l’Éducation, au sujet des tenues vestimentaires des élèves à l’école. Delphine Chabbert souhaite y modifier le règlement d’ordre intérieur.

Avec l’arrivée des beaux jours, certaines élèves se voient refuser l’entrée dans l’école, car elles portent des tenues inadaptées selon le règlement d’ordre intérieur de l’école. Les écoliers remettent régulièrement en question ces règlements. Est-ce archaïque ? Sexiste ? Discriminatoire ? C’est ce qu’a dénoncé Delphine Chabbert (PS) au micro du 12h30.

“Ce sont des discriminations”

Madame Chabbert soutient qu’exclure des jeunes filles de l’école et les “empêcher d’étudier, ce sont des discriminations. Je rappelle que les discriminations sont interdites par la loi. Ces jeunes filles ne connaissent pas leurs droits et sont empêchées. On se rend compte souvent que ça touche essentiellement les filles. Les garçons sont aussi discriminés parce qu’ils ont les cheveux trop longs, des boucles d’oreilles. Aujourd’hui, beaucoup de jeunes garçons aiment se mettre du vernis à ongles et parfois ça peut être stigmatisé par les écoles. Là on est vers quelque chose qui ne va pas, des discriminations“.

“Soutenir les équipes éducatives”

Pour avancer sur cette question, Delphine Chabbert propose de remettre à jour une circulaire pour la confection des règlements, qui date de 2012. Cette circulaire a pour but d’attirer les directions sur le respect des principes de non-discrimination, de sensibiliser sur le choix du vocabulaire à employer et d’encourager la participation des élèves au règlement d’ordre intérieur.

“Il y a une circulaire qui date de 10 ans. Il fallait la dépoussière et surtout soutenir les équipes éducatives pour retravailler ces règlements d’ordre d’intérieur. La société évolue beaucoup. Les jeunes évoluent beaucoup. Cette question d’une tenue décente, qui est une vraie question, il faut la travailler collectivement. Surtout, il faut faire participer les jeunes, faire participer les élèves. Il faut leur faire confiance. Il faut les écouter. Il faut construire avec eux ce règlement d’ordre intérieur. C’est la meilleure manière pour qu’ils le respectent“, précise Delphine Chabbert.

■ Interview de Delphine Chabbert réalisée par Vanessa Lhuillier et Fanny Rochez dans le 12h30.