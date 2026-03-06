À Evere, Sorocité accueille des femmes dans le cadre d’un projet d’occupation temporaire

Bruxelles compte aujourd’hui 126 occupations temporaires de bâtiments, pour une durée moyenne de trois ans. Le projet Sorocité, nous ouvre ses portes.

À Evere, le projet Sorocité héberge une quarantaine de femmes dans le besoin.“Certaines sont réfugiées, d’autres ont connu un parcours de vie en rue. On espère que c’est un tremplin vers un logement pérenne”, explique Lola Therache, coordinatrice du projet. Les bâtiments appartiennent au logement social, qui prévoit une démolition-reconstruction en 2028. En attendant cette échéance, ils sont occupés temporairement afin d’éviter qu’ils restent vides.

Parmi les résidentes, Fabienne, 62 ans, a longtemps cherché un toit : “Quand j’ai dû quitter mon dernier logement, je n’en ai pas trouvé d’autre. J’ai squatté chez des amis et dans des immeubles vides jusqu’au moment où on s’est retrouvées à la rue“. Sorocité lui offre aujourd’hui un logement temporaire à loyer accessible.