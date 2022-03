À Bruxelles, l’écart salarial entre les femmes et les hommes est de 10%

D’après l’étude de l’IBSA de mars 2022, il reste une inégalité en Région bruxelloise en matière de salaire. Pourtant, cette différence tend à s’égaliser.

Dans l’ensemble de l’Union européenne, les hommes gagnent en moyenne plus que les femmes. Cette conclusion est également présente en Belgique. Par exemple, en Flandre, un homme gagne 12,6% de plus qu’une femme et en Wallonie, cet écart est de 7,3%. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l’écart est au milieu. Dans le secteur privé, une femme salariée gagne en moyenne 10,4% de moins qu’un homme “pour chaque heure prestée“. Et cette différence à Bruxelles est encore plus présente pour une femme travaillant à temps partiel qu’à temps plein. “En 2019, une femme qui travaille à temps partiel gagne presque 8 euros de moins par heure qu’une femme qui travaille à temps plein (17 euros de l’heure, contre 25 euros)“

Une explication à cette inégalité

À Bruxelles, cet écart entre les hommes et les femmes peut s’expliquer de manière logique à 62%. En fonction de différentes caractéristiques : le niveau d’étude, la responsabilité du poste, le temps de travail, l’expérience… L’étude d’IBSA fait le constat que les femmes sont doublement pénalisées dans leur profession. En effet, il y a plus de femmes dans les secteurs ou les professions qui sont moins rémunérées. Par ailleurs, elles occupent plus souvent des postes à moindre responsabilité, donc leur salaire est moins élevé.

Cependant, si cet écart peut s’expliquer à 62% grâce à de multiples caractéristiques. Il reste 38% qui ne sont pas expliqués. En effet, les diplômes ne garantissent pas aux femmes d’avoir le même salaire qu’un homme. D’ailleurs, les femmes ayant obtenu un diplôme dans l’enseignement supérieur gagnent nettement moins qu’un homme ayant eu le même diplôme. La différence est de 14%. À l’inverse, les femmes n’ayant pas fait d’études gagnent en moyenne 1,6%. Mais cet écart est très faible et beaucoup plus exceptionnel.

L’inégalité tend à diminuer au fil des années

En fonction des tranches d’âge, on peut remarquer de grandes différences dans l’inégalité salariale homme-femme. Pour les plus jeunes tranches, les femmes de 15 à 24 ans gagnent en moyenne 6% de moins par heure que les hommes du même âge. Pour les tranches de 25 à 39 ans, l’écart est le plus bas, à 4%. À l’inverse, pour les plus de 40 ans, l’écart est le plus important avec 18% en 2019. Mais si on compare ce pourcentage avec la même tranche d’âge en 1999, il y a une évolution, car le taux était de 33%.

Les statistiques réalisées en 1999 et en 2019 prouvent une nette évolution en matière d’inégalité entre les hommes et les femmes. Les chiffres diminuent tous, pour chaque tranche d’âge, profession et poste.

