À Bruxelles, le paysage aviaire en pleine transformation

Au total, 102 espèces nicheuses ont été observées entre 2022 et 2024, un chiffre stable depuis vingt ans. Mais derrière cette stabilité, la situation change selon les milieux.

Bruxelles Environnement et Natagora publient un nouvel atlas qui montre comment les oiseaux de la capitale évoluent.

Certaines espèces familières, comme le Moineau domestique ou la Linotte mélodieuse, deviennent plus rares, faute d’espaces ouverts et à cause de l’urbanisation. D’autres, en revanche, se portent mieux. Les oiseaux des zones humides profitent de l’amélioration des étangs, des berges et de la Senne : plusieurs nouvelles espèces viennent même s’installer à Bruxelles. Les oiseaux forestiers, notamment les pics et certains rapaces, progressent aussi grâce à la protection des grands arbres.

L’atlas note également l’augmentation des espèces exotiques, comme les perruches ou certaines oies, qui s’adaptent facilement à la ville.

Tous ces résultats, issus de plus de 60.000 observations, offrent une image claire des changements en cours et selon Bruxelles Environnement, aideront à orienter les décisions en matière de nature et d’aménagement.

Rédaction – Photo : Bruxelles Environnement