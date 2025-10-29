À 100 jours des JO 2026, le compte à rebours est lancé

Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) et le Comité paralympique belge (BPC) ont lancé le compte à rebours à 100 jours des Jeux de Milan Cortina 2026 dans le hall des départs de l’aéroport de Bruxelles, mercredi. Les deux comités ont également annoncé le renouvellement pour quatre ans du partenariat avec Brussels Airport.

Pour marquer le cap des 100 jours avant l’ouverture des Jeux Olympiques de Milan Cortina (6-22 février), un compte à rebours a été installé dans le hall des départs de l’aéroport. Un choix “extrêmement symbolique”, a souligné Jean-Michel Saive, le président du COIB. “C’est ici que les athlètes partent vers leur destinée, vers leur endroit de stage, vers leur tournoi, vers leurs compétitions respectives pour se qualifier, pour prester au plus haut niveau et revenir avec, on l’espère, le meilleur résultat possible, et être accueillis ici avec tous les honneurs. Parfois aussi, ce sont des histoires avec beaucoup d’émotions, des bonnes, parfois des moins bonnes. Ça fait partie du trajet d’un sportif de haut niveau.”

■ Reportage Arnaud Bruckner et Charles Carpreau

Après la présentation des tenues officielles il y a deux semaines, également à Brussels Airport, voilà un nouvel événement marquant pour le Team Belgium en vue des Jeux. “On sent qu’on se rapproche, on monte crescendo”, a souri Saive. “La Team Belgium continue à se préparer. Ces Jeux seront un défi, car on sera dans cinq villages olympiques, dans les montagnes principalement et à Milan pour les sports de glace. On espère avoir la plus grande délégation de l’histoire avec une trentaine d’athlètes. Onze sont déjà sélectionnables. La Belgique n’est peut-être pas un pays de sport d’hiver, mais on voit que nos athlètes performent de plus en plus au plus haut niveau mondial dans plein de disciplines et de sports différents.”

Saive a aussi souligné l’importance du partenariat avec l’aéroport à tous les niveaux. “Il n’y a pas que le transport des athlètes, il y a aussi toute la logistique derrière qui est importante pour que le matériel des athlètes arrive à bon port, sans jeu de mots, et que tout soit bien protégé. Il y a des athlètes qui savent simplement le mettre dans leur valise, mais pour d’autres, c’est compliqué. Avoir un bon partenariat pour être sûr que le matériel va partir de manière sécurisée, bien contrôlée et apaisante pour les athlètes, c’est important.”

Les Jeux Paralympiques (6-22 mars) commenceront, eux, dans 128 jours. Le compte à rebours, qui sera déplacé vers la zone de la fusée Tintin en janvier, comptera les jours jusqu’aux Jeux Paralympiques à partir du 23 février 2026.

Avec Belga – Photo Belga